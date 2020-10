Serie D, rinviata San Luca-Castrovillari

L’emergenza Covid continua a coinvolgere anche il calcio dilettantistico. La partita tra San Luca e Castrovillari, valevole per la quarta giornata del girone I di serie D, è stata infatti rinviata. Per la cronaca, ricordiamo che i rossoneri, allenati dall’ex Reggina Franceschini, erano finiti in isolamento fiduciario dopo la trasferta sul campo del Paternò, dal momento che nelle fila siciliane erano stati registrati tre calciatori positivi.

Di seguito, il comunicato del San Luca in merito al rinvio.

Il Dipartimento Interregionale, a seguito della richiesta inoltrata dalla società ASD Castrovillari Calcio, preso atto della documentazione proveniente dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, e tenendo conto del protocollo predisposto dall’ASL territoriale competente, ha disposto per cause di forza maggiore il rinvio della gara di Serie D San Luca – Castrovillari prevista per domenica 18 Ottobre alle ore 15:00. La gara è stata rinviata a Mercoledì 04 Novembre alle ore 14:30.