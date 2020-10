Reggina, Mastour non si nasconde: “Possiamo vincere qualsiasi partita”

Una chance da sfruttare al meglio. Ai microfoni della Gazzetta del Sud, Hachim Mastour commenta la conferma in amaranto e l’inizio di stagione.

“Di sicuro mi sto giocando una grande occasione- ha dichiarato l’ex Milan-Sia in allenamento che in partita, il mio obiettivo personale è quello di ricambiare la fiducia del presidente, del direttore e del mister. Ovviamente non devo ragionare solo per quanto riguarda la mia carriera, ma dare il cento per cento per il bene della squadra”.

Trequartista o seconda punta? “Posso ricoprire ogni ruolo della zona d’attacco, è il mister che decide. Toscano mi sta facendo crescere tanto, soprattutto quest’anno, e sono d’accordo sul fatto che riesca a tirare fuori il meglio da ogni calciatore”.

Menez tra i punti di riferimento, ma non solo. “Quanto conta osservare in allenamento i movimenti di un campione come Menez? Conta moltissimo, così come conta osservare Denis, Lafferty, Bellomo e tutti gli altri. Da Guarna a Loiacono, in questo gruppo ci sono giocatori che vanno visti come esempi, al di là del ruolo”.

Dove può arrivare la Reggina? “I conti li faremo più avanti, ma il nostro intento deve essere quello di vincere tutte le partite, a cominciare da sabato contro la Virtus Entella”.

Sull’emergenza Covid. “Dobbiamo dare il nostro contributo affinché tutto torni alla normalità, affinché gli stadi tornino a riempirsi. Non c’è paragone- ha concluso-tra un dribbling a porte chiuse ed un dribbling accolto dal boato della gente”.