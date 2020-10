Reggiomediterranea, Padin è l’uomo dai gol pesanti

Tre gol in tre partite di campionato, due in coppa: con cinque reti l'attaccante argentino ha già portato punti preziosi agli amaranto

Arrivato in punta di piedi alla corte di mister Misiti, l’ariete argentino Franco Padin si è rivelato fino a questo momento il trascinatore della Reggiomediterranea, mettendo a segno cinque reti, quasi tutte decisive.

Per l’attaccante argentino sono finora tre le marcature in campionato, esattamente una a partita: da tre punti quelle siglate contro il Boca Nuova Melito dal dischetto e la prodezza al 90′ contro il Sambiase; è valsa solo un punto ma avrebbe potuto fruttare l’intero bottino anche la magia in casa della Morrone, con il portiere saltato in scioltezza e la palla depositata in rete. A questi gol vanno aggiunti i due siglati in coppa nel successo sulla Ludos Ravaganese, una doppietta che ha qualificato gli amaranto agli ottavi di finale.

Classe ’94, rapido e abile sia nel saltare l’uomo che nel gioco aereo, Padin è una punta dal gol facile, come dimostrano le precedenti stagioni in Italia sempre in doppia cifra, con il Moliterno nell’Eccellenza lucana e con l’Afro Napoli United in quella campana. E a suon di gol pesanti ha deciso di lasciare il segno anche nella Reggiomediterranea.