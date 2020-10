Reggina, una sorpresa in campo in vista delle prossime sfide

Mimmo Toscano e la Reggina potrebbero avere presto un’arma in più per il campionato di serie B.

Anche se mancano le notizie ufficiale, sembra che Rigoberto Rivas sia pronto a rientrare in campo dopo oltre un mese di stop a causa di problemi fisici (avrebbe già ripreso gli allenamenti al Sant’Agata). L’honduregno, di proprietà dell’Inter ma in prestito per il secondo anno alla Reggina, è una delle armi in più per questo campionato di serie B 2020/2021.

Le qualità fisiche e tecniche del trequartista, giocatore veloce, dinamico e devastante negli spazi potrebbe essere schierato da Toscano sia dietro le punte a sostegno della coppia Menez-Denis, sia come seconda punta al fianco di un centravanti fisico, per sfruttare sponde e spazi liberi.

Una opportunità in più per la Reggina e per Mimmo Toscano già dalle prossime sfide di campionato, anche se Rivas ha bisogno di tempo per ritrovare la migliore forma fisica.

v.i.