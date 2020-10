Riapertura Stadi, il nuovo Dpcm conferma il limite di mille spettatori per tutti i campionati

Regola valida per tutti i campionati

Il nuovo DPCM varato nella notte dal Governo Conte per fronteggiare l’emergenza Covid19, interessa anche il mondo dello sport.

Tra le misure più importanti il divieto alla pratica dello sport di contatto a livello amatoriale, mentre vengono “salvati” momentaneamente i campionati dilettantistici, giovanili e degli enti di promozione. Il nuovo Dpcm firmato nella notte e avrà validità di 30 giorni.

La partecipazione del pubblico agli eventi sportivi è fissata nel 15% della capienza di stadi e palazzetti, con il limite massimo di 1000 spettatori per gli eventi all’aperto e 200 per quelli al chiuso.

Il ritorno degli spettatori allo stadio dunque, è concesso e confermato, con un massimo di 1000 a partita e valido non solo per la serie A ma per tutti i campionati.