Coppa Calabria, ritorno del 1° Turno: San Gaetano ospite del Catona

Sono in programma domani, mercoledì 14 ottobre, le gare di ritorno del 1° Turno di Coppa Calabria, manifestazione dedicata alle squadre di Prima Categoria. Diversi match ancora in bilico, tra questi il derby reggino tra Catona e San Gaetano: gara di ritorno in programma al “Lo Presti” di Gallico, all’andata la matricola biancoazzurra ottenne il pari in quel di Bocale. Nulla di scontato anche nel confronto tra Deliese e Saint Michel con la formazione di mister Api chiamata a difendere il successo di misura dell’andata; per la Cinquefrondese il passaggio del turno dovrebbe essere una formalità dopo il largo successo ottenuto in casa del Nuovo Polistena.

Il programma completo del 1° Turno (tra parentesi il risultato dell’andata)

Amendolara-Geppino Netti rinviata al 3 novembre (0-1)

Rangers Corigliano-New Academy (0-3)

Oreste Angotti-Luzzese (1-3)

Real Montalto-Brutium (0-1)

Mangone-Marano (0-1)

Platania-Campora (1-1)

Rocca di Neto-Real Fondo Gesù (2-2)

Scandale-Mesoraca (0-1)

Magisano-Pino Donato Taverna (0-5)

Cerva-Atletico Maida (0-0)

Badolato-Borgia (0-2)

Bivongi Pazzano-Guardavalle (0-2)

Capo Vaticano-Acconia Spartans (1-2)

Cinquefrondese-Nuovo Polistena (3-0)

Deliese-Saint Michel (1-0)

Catona-San Gaetano Catanoso (2-2)