Cittanovese, domani recupero a Rende. Infantino: “Il collettivo è la nostra forza”

Si recupera domani la sfida della seconda giornata di Serie D tra Rende e Cittanovese, rinviata lo scorso 4 ottobre. La squadra giallorossa ha una ghiotta chance, dato che in caso di successo raggiungerebbe l’Acireale in vetta alla classifica.

Del match di Rende ha parlato in conferenza stampa il tecnico Pietro Infantino; di seguito riportiamo un estratto della conferenza, tratta dal sito ufficiale del club: “Ci attende una partita difficile, il Rende è un avversario diverso da quello affrontato domenica, si è rafforzato con elementi di esperienza e il pari con la Gelbison non è casuale. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità ai nostri risultati. Per l’undici iniziale valuterò le condizioni di alcuni elementi; il collettivo è la nostra forza, ognuno può ritagliarsi un ruolo da protagonista. Alta classifica? Siamo sereni, non abbiamo pressioni perché conosciamo le nostre qualità e i nostri limiti; dobbiamo solo dimostrare di volta in volta quel che valiamo. Essere umili non significa essere inferiori, noi continuiamo a lavorare, migliorare e crescere senza pensare ad altro.”

Insieme al tecnico, è intervenuto anche uno degli ultimi arrivati in casa Cittanovese, il centrocampista Cosimo Cosenza, reduce da un ottimo debutto contro il Marina di Ragusa; sempre tratte dal sito ufficiale della Cittanovese, riportiamo alcune sue dichiarazioni: “Mi sono integrato subito grazie a compagni, allenatore e staff tecnico che mi hanno messo nelle condizioni di farlo. Il Rende ci darà del filo da torcere, attendevano il ripescaggio e solo adesso stanno costruendo la squadra, inserendo gente di categoria. Conterà fare risultato, a prescindere dal marcatore; dovesse arrivare un mio gol, sarebbe una soddisfazione personale in più.”