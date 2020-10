Calcio e Coronavirus, Conte: ”Professionisti e dilettanti non si fermeranno”

Nelle scorse ore era stata palesata la possibilità di uno stop totale per quanto concerne gli sport di contatto, eccetto a livello professionistico. Dunque, oltre alle pratiche a livello amatoriale, era stato posto a rischio anche il proseguimento di tutte le attività giovanili e dilettantistiche, ovviamente anche a livello calcistico. La causa è sempre il Coronavirus, lo stesso che da parecchi mesi a questa parte ha stravolto il modo di vivere di ciascuno di noi.

Tuttavia, tale possibilità, emersa in seguito ad un confronto tra il Comitato Tecnico Scientifico ed il Governo, ad oggi è destinata a rimanere solamente tale, dal momento in cui, pochi minuti fa, il premier Giuseppe Conte, in diretta da Palazzo Chigi, ha annunciato come ”proseguiranno tutti gli sport di contatto professionistici e dilettantistici, a patto che vengano rispettati i protocolli”.

Ad oggi, dunque, il mondo del calcio può tirare un sospiro di sollievo, mentre non potranno fare lo stesso gli amaranti del ‘calcetto’, vietato fino a data da destinarsi.