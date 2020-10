2^ Categoria, stilato il calendario: si partirà in questo weekend

Campionato al via sabato 17 con due anticipi, le altre quattro sfide in programma domenica 18

Stilato il calendario dei cinque gironi di Seconda Categoria. Sono 12 le squadre al via nel raggruppamento E che raccoglie le squadre reggine. Stagione al via sabato 17 con due anticipi, le altre quattro sfide in programma domenica 18.

SECONDA CATEGORIA GIRONE E – 1^ giornata (18/10/2020)

Antonimina-Rizziconi (17/10)

Campese-Calcistica Spinella

Real Cittanova-Sangiorgese

Saline Joniche-Reggio Gallina

Sport Palmi-Asisport Taurianovese (17/10)

Varapodio-Siderno