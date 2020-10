Under 21, tra i positivi al Covid c’è anche Russo della Virtus Entella

Riccardo Marchizza, Raoul Bellanova ed Alessandro Russo. Questo l’elenco completo, riguardante i tre nuovi casi di positività al Covid (otto in totale), registrati nelle fila dell’Under 21.

Per quanto riguarda Russo, il giovane portiere nato a Reggio Calabria e cresciuto nelle giovanili della Reggina adesso è di proprietà del Sassuolo, ma in questa stagione milita in prestito nella Virtus Entrlla, prossimo avversario degli amaranto per il terzo turno del torneo cadetto. Anche in questo caso, la notizia è stata data dal club di appartenenza, dopo comunicazione della Figc.

Il classe ‘2001 non presenta sintomi, ed al momento si trova con i compagni nel ritiro di Tirrenia.