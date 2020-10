Under 17 Elite, 2^ giornata: esultano Segato e Boca N. Melito, stop per il Locri

Due successi e una sconfitta, questo il bilancio delle tre reggine impegnate nel campionato Under 17 Elite “Piero Lo Guzzo”, del quale è andata in scena ieri la seconda giornata. Vittoria netta per il Boca Nuova Melito sul Taverna (il quale ha annunciato ricorso per un presunto errore tecnico dell’arbitro), successo in trasferta per la Segato che espugna il campo del Marca, riscattando la sconfitta della prima giornata. Spettacolare sfida a Locri tra due sicure protagoniste (anche in Eccellenza): i padroni di casa escono battuti per 3-2 dalla Morrone. Al comando dopo due giornate Pro Cosenza e Real Cosenza, uniche a punteggio pieno.

UNDER 17 ELITE “PIERO LO GUZZO” – 2^ giornata

Boca N. Melito-Taverna 3-0

Calcio Lamezia-Pro Cosenza 1-2

Filadelfia Cup-Virtus Soverato 2-1

Juventus Club-Academy Lamezia 7-1

Locri-Morrone 2-3

Marca-Segato 1-2

Real Cosenza-Sporting Club Corigliano 2-1

Classifica

6 Pro Cosenza, Real Cosenza

4 Boca N. Melito, Morrone

3 Calcio Lamezia, Filadelfia Cup, Juventus Club, Locri, Segato, Virtus Soverato

1 Marca, Taverna

0 Academy Lamezia, Sporting Club Corigliano