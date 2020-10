Reggina, rotta verso Chiavari: primo allenamento settimanale terminato

Primo allenamento in vista della sfida di sabato prossimo

Sabato la Reggina ritorna in campo a Chiavari per la sfida contro la Virtus Entella valida per la terza giornata di serie B.

Attraverso il proprio sito ufficiale la società ha reso noto il report del primo allenamento settimanale della Reggina:

“Si è conclusa la prima seduta di allenamento della settimana che porterà alla gara con la Virtus Entella. Il gruppo ha svolto del lavoro neuromuscolare, esercizi a tema con la palla e una partitella a campo ridotto. Per la giornata di domani è prevista una sessione mattutina”.