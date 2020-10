Il Boca N. Melito piazza il colpo in mediana con l’arrivo del talento Buda

Approda in biancorosso il giovane centrocampista che ha al suo attivo diverse presenze in C e un campionato di Serie D vinto con la Vibonese

Novità importante nelle file del Boca Nuova Melito Admo che si è assicurato il talentuoso Santo Buda, centrocampista classe ’98 con numeri importanti e una carriera fin qui di alto profilo.

Tesserato alla vigilia della trasferta di Lamezia Terme contro il Sambiase, Buda è stato subito gettato nella mischia da mister Laface. L’ottimo e sfortunato primo tempo dei biancorossi non ha portato benefici in termini di punti, dato che i lametini nella ripresa hanno fatto valere la qualità del reparto offensivo concretizzando le poche palle-gol create.

Buda arriva in biancorosso dopo aver indossato maglie importanti nelle ultime stagioni: nel 2016/2017 esordisce in Serie C con la Vibonese prima di passare in prestito all’Imolese in D; nella stagione 2017/2018 è tra i protagonisti della vittoria del campionato di Serie D della formazione di Vibo Valentia guidata da Nevio Orlandi; nella stagione successiva nuova opportunità in Serie C ma con la maglia della Cavese, con la quale colleziona 9 presenze; lo scorso anno invece ancora Serie D, stavolta a Castrovillari. Adesso è chiamato a mettere a disposizione del Boca N. Melito la grande qualità in suo possesso e l’esperienza maturata in questi anni vissuti nelle serie superiori.