Ex amaranto: doppietta per Silenzi, prima vittoria per la Cittanovese

Al secondo tentativo la Cittanovese può finalmente festeggiare la prima vittoria in campionato, grazie alla doppietta firmata dall’ex Reggina Silenzi contro il Marina di Ragusa. Due reti, una nel recupero del primo tempo, l’altra nel quarto d’ora finale a spegnere le speranze dei siciliani e a regalare la prima gioia stagionale al tecnico Infantino.

Christian Silenzi, classe ’97, figlio di Andrea che giocò in Serie A con le maglie di Napoli e Torino e in Premier League con il Nottingham Forest, disputò già la prima parte della scorsa stagione a Cittanova andando a segno 4 volte, prima di trasferirsi a dicembre al Chieri, sempre in Serie D. Poche le sue presenze invece con la Reggina tra il 2016 e il 2018, tra queste spiccano le due gare da titolare in Coppa Italia di C contro Rende e Matera, durante le quali trovò i suoi unici gol in amaranto.

Due partite, quattro punti finora per la Cittanovese che già al debutto contro il Messina era andata sul doppio vantaggio, salvo poi farsi rimontare e dover difendere il pari in inferiorità numerica. Due settimane fa erano andati in gol Crucitti e Dorato, stavolta è toccato a Silenzi; nel frattempo il reparto offensivo della Cittanovese si è arricchito con un nuovo innesto di lusso ed altro ex Reggina: Alessio Viola. Tanta qualità e quantità in organico per mister Infantino, a Cittanova si può puntare a qualcosa più di una semplice salvezza.