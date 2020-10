Bisoli (Cremonese) snobba la Reggina: “Monza, Lecce e Brescia le favorite”

Molti addetti ai lavori di questa serie B 2020/2021 esprimono la loro opinione rispetto ad una possibile griglia di partenza. E parecchi non includono la Reggina tra le favorite, poco male direte voi.

E’ il turno anche del tecnico della Cremonese Pierpaolo Bisoli, che in una intervista alla Gazzetta dello Sport sulla lotta per i primi posti, ha affermato: “Il Monza non si può nascondere, hanno fatto una campagna acquisti stellare e i dirigenti hanno dichiarato sin dal primo giorno di volere la promozione. Non ci sono dubbi sulla forza di questa squadra. Li metto nel gruppone delle favorite con Lecce, Brescia, Empoli e Frosinone. Senza dimenticare il solito Cittadella e le sorprese che ci saranno in campionato».

Nessuna menzione, dunque, alla Reggina neo promossa che dopo due gare h collezionato quattro punti.

Parlando della sua Cremonese, Bisoli ha detto: “La metto dopo le favorite. Sono convinto che il mese prossimo quando tutti saranno nelle stesse condizioni atletiche potremo dire la nostra”.