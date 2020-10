Accadde oggi: l’urlo di Corazza nella bolgia del Granillo, il derby è amaranto

Sabato 12 ottobre 2019, nona giornata di andata. Reggina e Catanzaro si affrontano nel derby calabrese, in un Granillo che con la Lega Pro c’entra poco o nulla: gli spettatori sono quasi sedicimila, la Curva Sud accoglie l’ingresso in campo delle due squadre con migliaia di bandierine. In palio c’è il primato del girone C, anche il settore ospiti segnala una presenza massiccia di tifosi.

L’atmosfera è elettrica, in campo e sugli spalti. Sfottò continui tra le due tifoserie, mentre Reggina e Catanzaro restano entrambe in dieci uomini, per le espulsioni di De Rose prima e Martinelli poi. La supersfida sembra destinata alle reti bianche, quando Bellomo lascia partire un cross di rara bellezza, sul quale Simone Corazza anticipa tutti con uno stacco imperioso: la rete giallorossa si gonfia, la gioia del bomber amaranto è accompagnata dal boato impressionante del Granillo. Alla fine mancano ancora 3 minuti, ma il risultato non cambierà più: Reggina 1 Catanzaro 0, è il primo grande passo verso una cavalcata che rimarrà nella storia.

Di seguito, il tabellino della gara e la fotogallery.

9ª GIORNATA SERIE C GIRONE C (12/10/2019)

REGGINA-CATANZARO 1-0

Marcatori: 87′ Corazza (R)

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Blondett, Rossi; Rolando (73′ Denis), Bianchi (73′ De Francesco), De Rose, Bresciani (56′ Garufo); Bellomo; Reginaldo (40′ Sounas), Corazza. A disposizione: Farroni, Lofaro, Gasparetto, Marchi, Rubin, De Francesco, Paolucci, Salandria, Doumbia. Allenatore: Toscano.

Catanzaro (3-4-3): Di Gennaro; Celiento, Martinelli, Quaranta; Statella (62′ Riggio), Maita, Casoli, Nicoletti; Kanoute (62′ Giannone (79′ Figliomeni)), Bianchimano (53′ Di Livio), Fischnaller (79′ Nicastro). A disposizione: Mittica, Favalli, Pinna, Risolo, Tascone, Bayeye, Cali, Nicastro. Allenatore: Auteri.

Arbitro: Daniele Paterna di Teramo (Marco Ceccon di Lovere e Cosimo Cataldo di Bergamo).

Note – Spettatori 15819, di cui 929 ospiti. Ammoniti: Martinelli (C), Celiento (C), De Rose (R), Casoli (C), Garufo (R), Statella (C), Quaranta (C). Espulsi: al 37′ De Rose (R) per doppia ammonizione, al 47′ espulso Martinelli (C) per doppia ammonizione. Recupero: 2’pt, 5’st. Calci d’angolo: 6-3.