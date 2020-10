Reggina, Lafferty titolare in Irlanda del Nord-Austria

L'ex Palermo è stato schierato come unica punta nella sfida valevole per il gruppo E della Nations League.

Mentre Alessandro Plizzari ed Enrico Delprato sono stati fermati dall’emergenza Covid scoppiata nell’Under 21 azzurra (il portiere del Milan, risultato positivo al virus, è già in Italia per le cure del caso), Kyle Lafferty è sceso nuovamente in campo con l’Irlanda del Nord.

Dopo aver partecipato all’impresa in Bosnia (primo turno degli spareggi di qualificazione agli europei) partendo dalla panchina, il classe ’87 ieri sera ha giocato titolare nella sfida contro l’Austria, valevole per il gruppo 3 della Nations League. Lafferty è stato impiegato come unica punta nel 4-2-3-1 di Baraclough, prima di essere sostituito al 61′. La vittoria è andata alla nazionale austriaca, che ha espugnato il Windsor Park di Belfast col punteggio di 0-1.

Per l’attaccante amaranto, mercoledì un altro impegno con la nazionale (Norvegia-Irlanda del Nord, altro match valido per la Nations League), subito dopo il ritorno in riva allo Stretto.