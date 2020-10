Serie C, tutti i risultati delle partite dei gironi A,B e C

Si è disputata ieri la quarta giornata del campionato di serie C. Nel girone C prosegue la marcia del Bari che vince agilmente a Viterbo, mentre il Foggia brinda ai tre punti nel posticipo contro il Potenza. Importante successo dell’Avellino in trasferta a Palermo, pari pirotecnico tra Ternana e Casertana.

Ecco i risultati di tutte le partite dei gironi A, B e C:

GIRONE A

Pontedera-Renate 0-1

Pro Patria-Pistoiese 0-0

Pro Sesto-Olbia 1-1

Como-Lecco 0-3

Pro Vercelli-Lucchese 2-1

Carrarese-Piacenza 1-1

Pergolettese-Grosseto 1-2

Albinoleffe-Giana Erminio rinv.

GIRONE B

Cesena-Feralpisalò 2-4

Fermana-Padova 0-1

Legnago Salus-Triestina 3-0

Mantova-Perugia 5-1

Sudtirol-Gubbio 1-1

Fano-Sambenedettese 0-2

Arezzo-V. Verona 0-3

Imolese-Carpi 2-1

Modena-Ravenna 3-0

Vis Pesaro-Matelica 2-1

GIRONE C

Juve Stabia – Virtus Francavilla 2-1

Monopoli – Teramo 0-2

Palermo – Avellino 0-2

Vibonese – Catanzaro 0-0

Viterbese – Bari 0-3

Casertana-Ternana 3-3

Paganese-Cavese 0-0

Bisceglie-Turris 0-1

Foggia-Potenza 2-0