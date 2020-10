Reggina, Plizzari: ”Grazie a tutti per il supporto. Spero di tornare subito in campo”

Stop forzato per Alessandro Plizzari che, come noto oramai da due giorni, è risultato positivo al covid-19 in seguito ai controlli effettuati con la Nazionale Under 21, che qualche giorno addietro (venerdì) avrebbe dovuto disputare a Reykjavik, in Islanda, la sfida valevole per le qualificazioni europee contro i pari età islandesi.

La gara è poi stata rinviata per via di alcune positività al covid all’interno della squadra azzurra, precisamente di Carnesecchi, Bastoni, Gabbia, un membro dello staff e dello stesso Plizzari. Ad oggi, quest’ultimo rimane in isolamento (è tornato in Italia per osservare la quarantena obbligatoria) e, nella migliore delle ipotesi, salterà anche gli impegni con la Reggina contro Virtus Entella, Cosenza e Pordenone. Nel frattempo, sui social ha voluto ringraziare tutti coloro i quali gli hanno dedicato un pensiero in seguito a questo incidente di percorso (tantissimi i messaggi giunti dai tifosi amaranto), divulgando la seguente storia su Instagram: