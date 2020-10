Reggina, Ottobre è un “tour de force”: quattro gare in undici giorni

Si giocherà praticamente ogni due giorni. La Reggina si prepara ad un ottobre impegnativo, con numerosi e continue partite, tra Campionato e Coppa.

Dopo la pausa di questo weekend, infatti, la serie B riprenderà la prossima settimana e subito dopo, ci sarà anche il turno infrasettimanale.

La Reggina sarà chiamate ad un tour de force, con cinque gare in undici giorni.

Sic comincia in trasferta contro la Virtus Entella sabato 17 alle ore 14. Nemmeno il tempo di rientrare a Reggio che gli amaranto dovranno prepararsi al derby contro il Cosenza, che andrà in scena in notturna al Granillo, martedì 20 con fischio d’inizio alle ore 21.

Sabato 24 ottobre, altra trasferta per la Reggina impegnata a Pordenone.

Prima della gara contro la Spal, valida sempre per la serie B ed in programma sabato 1 novembre al Granillo, in mezzo ci sarà anche la sfida di coppa Italia, dal sapore d’altri tempi al Dall’Ara di Bologna per il terzo turno.

Undici giorni intensi in cui gli impegni chiamerà il team a continue partite, fondamentale sarà l’approccio mentale ma anche la condizione fisica. Scontato un minimo turnover in alcune gare.