Ex amaranto, Zibert-show a Mantova: doppietta e 5-1 al Perugia

Si è da poco conclusa la sfida tra Mantova e Perugia, valevole per il quarto turno del girone B di Serie C. Altra boccata amara per il club perugino guidato dal reggino Fabio Caserta, che colleziona la seconda sconfitta consecutiva (un pareggio ed una vittoria nelle prime due uscite) restando a quota 4 punti in classifica.

Vittoria per 5-1 del Mantova, nella quale ha inciso la grande prestazione di Urban Zibert, ex Reggina nonché prima cessione degli amaranto nella sessione di mercato da poco conclusasi. Il centrocampista sloveno si è reso protagonista con un gran gol su calcio di punizione al 6′, indirizzando il pallone all’incrocio dei pali e portando i suoi sul 2-0. Ripete la marcatura al 58′, questa volta con un diagonale dal limite dell’area che vale il 3-0 e non lascia scampo al portiere ospite. Al 70′ viene sostituito e da quel momento in poi i suoi compagni di squadra metteranno a segno altre due reti, per un successo larghissimo ai danni degli umbri, neo retrocessi dalla B.

Domenica da protagonista, dunque, per Zibert. Un po’ meno per gli altri ex amaranto che lo sloveno ha affrontato nelle fila del ‘Grifo’, ovvero Dimitrios Sounas, Andrea Bianchimano, Gabriele Angella e Paolo Baiocco.