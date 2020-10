Ex amaranto, Pasqualoni riparte dalla Serie D

Ultime News

Dopo sei stagioni in Serie C, riparte dalla Serie D il difensore Danilo Pasqualoni, ‘vecchia’ conoscenza della Reggina. Il terzino destro, in amaranto nell’annata targata Maurizi-Basile (2017/18), ha infatti...

Reggina

Stop forzato per Alessandro Plizzari che, come noto oramai da due giorni, è risultato positivo al covid-19 in seguito ai controlli effettuati con la Nazionale Under 21, che qualche giorno addietro (venerdì) avrebbe dovuto...