Eccellenza, il Corigliano resta in 6 e l’arbitro sospende la partita

Ancora una pagina amara per il Corigliano. La gara del campionato di Eccellenza contro la Paolana si è chiusa sullo 0-2 a favore degli ospiti e già nel primo tempo visto che la squadra del Corigliano è rimasta con soli 6 uomini in campo.

Inizio di stagione davvero nero per il Corigliano che dopo aver perso 9-0 contro la Vigor Lamezia e non essersi presentato a Trebisacce in Coppa Italia (partita persa a tavolino) tra problemi regolamentari e problemi economici, oggi il Corigliano nel derby di Eccellenza contro la Paolana è rimasto con soli 6 giocatori in campo, con l’arbitro che ha posto fine al match come da regolamento.