Eccellenza, 3^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Un gol di Catania, appena entrato, permette al Locri di fare bottino pieno a Sersale e issarsi da solo in vetta alla classifica, unica squadra a punteggio pieno. Alle sue spalle la Reggiomediterranea, bloccata sul pari in casa della Morrone, e le corsare Scalea e Stilese. Sospesa Corigliano-Paolana con i padroni di casa rimasti in 6 uomini: arriverà la sconfitta a tavolino.

3^ giornata (11/10/2020)



Belvedere-Isola Capo Rizzuto 0-0

Bovalinese-Soriano 0-1

Corigliano-Paolana sospesa

Cotronei-Scalea 0-4

Gallico Catona-Vigor Lamezia rinviata al 11/11

Morrone-Reggiomediterranea 1-1

Palmese-Stilese 2-3

Sambiase-Boca N. Melito 3-0

Sersale-Locri 0-1

Classifica

9 Locri

7 Reggiomediterranea, Scalea, Stilese

6 Sambiase

5 Isola C.R., Palmese (-1)

4 Sersale, Soriano

3 Morrone, Vigor Lamezia*

2 Belvedere, Paolana*

1 Boca N. Melito, Cotronei

0 Bovalinese, Gallico Catona*

-1 Corigliano* (-1)

*una partita in meno

Prossimo turno – 4^ giornata (18/10/2020)

Boca N. Melito-Morrone

Isola Capo Rizzuto-Sersale

Locri-Corigliano

Paolana-Gallico Catona

Reggiomediterranea-Bovalinese

Scalea-Belvedere

Soriano-Cotronei

Stilese-Sambiase

Vigor Lamezia-Palmese