Reggina, Taibi al CorSport: ”Noi da parte sinistra della classifica. Monza davanti? Limitativo”

Il punto sul mercato, la positività al covid di Alessandro Plizzari, il perché di alcuni colpi e le ambizioni in campionato. Il ds amaranto Massimo Taibi ha parlato di questo ai microfoni del Corriere dello Sport, in una settimana dove la Reggina, come il resto delle squadre di Serie A e B, osserverà un turno di riposo per via degli impegni delle Nazionali.

Proprio a seguito di controlli con l’Italia U21, il portiere Plizzari è risultato positivo al Coronavirus e va a lui il primo pensiero del ds palermitano. ”Sono molto dispiaciuto per il ragazzo – dichiara Taibi, che poi spiega – è asintomatico e spero ne esca subito fuori, tuttavia non ci sarà alcuna conseguenza per la squadra. E’ andato via dopo la gara con il Pescara, era risultato negativo nel ritiro di Tirrenia (con la Nazionale stessa) così come lo era al Sant’Agata.

Ai nastri di partenza in seconda fascia? Il direttore sportivo della Reggina non ci sta. ”Noi alle spalle del Monza? Mi sembra limitativo. Sono convinto che siamo riusciti a fare una buona squadra, spendendo il giusto. C’è chi ha speso molto. Dovevo – continua il ds – costruire una squadra pensando alla ottimizzazione come lo scorso anno. Ho pensato alla valorizzazione di chi aveva dato poco negli ultimi anni e confermare chi stava facendo bene, come Denis. Quindi ho scelto Ménez per qualità ed esperienza, Marcucci pensando al futuro ed in chiave monetizzazione, come per Mastour lo scorso anno”.

Colpo migliore? ”Direi Ménez”. E quello più promettente? ”Mastour. E’ impressionante la sua tecnica e la sua forza fisica, STa recuperando alla grande”.

Idee chiare: ”Abbiamo idee e ambizioni per dire che staremo nella parte alta della classifica”.