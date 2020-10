Reggina, tra i pali tocca nuovamente all’esperto Guarna

La notizia è di ieri, ed anche ufficiale: Alessandro Plizzari, portiere della Reggina, è risultato positivo al Covid-19 durante il ritiro dell’under 21.

Il giovane numero uno amaranto, al momento si trova in Islanda insieme all’altro calciatore risultato positivo (con loro il medico della Nazionale) in attesa di nuove notizie per il rientro in Italia.

E’ scontata a questo punto la sua assenza nella gara di sabato prossimo a Chiavari tra Virtus Entella e Reggina, probabile anche il suo forfait nel derby casalingo di serie B che vedrà martedì 20 la Reggina ospitare al Granillo il Cosenza. Si valuterà comunque con il passare dei giorni.

Tra i pali, tocca, anzi ri-tocca ad Enrico Guarna, esperto portiere di 35 anni protagonista lo scorso anno della promozione in serie B degli amaranto di Mimmo Toscano (per lui trenta gare in campionato).

Guarna è un calciatore dalla lunga militanza in serie B, non certo un debuttante: per il portiere nativo di Catanzaro, ben 278 presenze in cadetteria e oltre dieci campionati di serie B alle spalle. Guarna tornerà titolare dalla prossima sfida, il mister Toscano già sa di poter contare tra i pali su un atleta di garanzia e affidabilità.