Reggina, obiettivo Entella: gli amaranto preparano la sfida. Le condizioni degli infortunati

La Reggina pensa alla trasferta di Chiavari e prosegue la preparazione.

“Nella mattinata di oggi la squadra si è ritrovata sul campo numero 1 del Centro Sportivo Sant’Agata. Dopo una iniziale fase di riscaldamento, sono state effettuate delle esercitazioni di natura tattica. La sessione si è conclusa con una partita a tutto campo. Lavoro differenziato per Rivas e Charpentier, cure mediche per Rolando. La squadra amaranto si ritroverà al Centro Sportivo Sant’Agata nella giornata di lunedì” si legge in una nota apparsa sul sito ufficiale della società amaranto.