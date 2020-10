Promozione B, gli anticipi: pari di Borgo e Gioiosa, vincono Brancaleone e Gioiese

Frenano le prime della classe nei ben 7 anticipi della 2^ giornata. Borgo bloccato dalla Bagnarese che strappa un pari prezioso, il Gioiosa fa 0-0 a Mammola contro il Vallata; sconfitta per il San Giorgio di misura in casa dello Sporting Catanzaro Lido. Al comando con Borgo e Gioiosa salgono il Brancaleone, gol-partita del nuovo arrivato Nucera, e il Filogaso, trascinato dal solito Cannitello. Capomaggio e Gambi riportano al successo la Gioiese, tris per la Ludos Ravagnese.

PROMOZIONE GIRONE B – 3^ giornata (11/10/2020)

Borgo Gecanico Melitese-Bagnarese 1-1 10/10

Brancaleone-Melicucco 1-0 10/10

Gioiese-Parghelia 2-0 10/10

Ludos Ravagnese-Africo 3-0 10/10

Monasterace-Filogaso 1-3 10/10

Rombiolese-Archi: Ciacco di Cosenza (Renda-Rotundo)

Sporting Catanzaro Lido-San Giorgio 2-1 10/10

Vallata del Torbido-Gioiosa Jonica 0-0 10/10

Classifica

7 Borgo Grecanico, Brancaleone, Filogaso, Gioiosa, Sporting Catanzaro Lido

6 Gioiese, Ludos Ravagnese, San Giorgio

2 Bagnarese, Melicucco, Vallata del Torbido

1 Archi*, Monasterace, Parghelia

0 Africo, Rombiolese*

*una partita in meno