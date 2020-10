Il San Luca rinforza la difesa con l’arrivo di Pezzati

Alla vigilia del derby di Roccella contro la squadra amaranto, il San Luca ha ufficializzato un nuovo rinforzo per il proprio reparto difensivo. Dal Città di Sant’Agata arriva Marco Pezzati, classe ’93, cresciuto nel vivaio della Fiorentina e con alle spalle una lunga esperienza tra C2 e D.

Di seguito il comunicato del club.

ASD San Luca comunica di aver raggiunto l’intesa con la società Città di Sant’Agata per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Pezzati. Il difensore fiorentino classe 1993 ha firmato un contratto con l’ASD San Luca fino al 30 giugno 2021.

Pezzati, difensore centrale, ha maturato una lunga esperienza in Serie D collezionando ben 223 presenze e 8 gol. Una carriera calcistica iniziata nelle giovanili dello Sporting Arno. Passa nel settore giovanile dell’ACF Fiorentina e, appena diciottenne, firma per il Gavorrano in Serie C2. Successivamente, in Serie D, ha vestito le maglie di FiesoleCaldine, Follonica Gavorrano, Scandicci, Sangiovannese, Sammaurese, Sporting Triestina e Verbania. Lo scorso agosto si trasferisce tra le fila del Città di Sant’Agata debuttando contro il Biancavilla.

Benvenuto al Sud, Marco!