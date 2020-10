UFFICIALE: Gabriele Martino nuovo DG della Vigor Lamezia

“Grande novità in casa Vigor Lamezia. Il presidente Felice Saladini annuncia la nomina di Gabriele Martino nel ruolo di direttore generale. Martino sarà presentato ufficialmente in una conferenza stampa convocata per lunedì mattina alle ore 10, presso il Carta Blanca Bistrot Official point Vigor Lamezia”.

E’ quanto si legge sulla pagina “facebook” della società lametina che è impegnata nel campionato di Eccellenza con l’obiettivo di essere protagonista e si affida a Gabriele Martino storico dirigente ex Reggina ma anche Lazio, Perugia e Catanzaro.