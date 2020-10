Accadde oggi: la Reggina di Atzori passa a Frosinone e sogna ad occhi aperti

10 ottobre 2010, serie B, 8^ giornata di andata. La Reggina di Gianluca Atzori vive un momento di grande forma, e sta risvegliando entusiasmi che nelle ultime due stagioni erano andati completamente sopiti. Gli amaranto si presentano al Matusa di Frosinone, terreno storicamente ostile, forti di sette punti in tre partite: due vittorie interne contro Modena e Vicenza, intramezzate dal pareggio sul campo della corazzata Atalanta.

La compagine dello Stretto non può contare sul supporto dei propri sostenitori, in quanto l’Osservatorio Nazionale, dopo gli incidenti verificatisi l’anno prima proprio nella città ciociara, ha considerato la gara ad alto rischio, vietando la trasferta.

Ciò nonostante, gli amaranto non hanno alcun timore reverenziale, e si rendono protagonisti di una partenza che annichilisce il Frosinone. Dopo soli due giri di orologio, Nicolas Viola trasforma di potenza un rigore concesso per un ingenuo fallo di mano di Bocchetti in area locale, portando avanti i suoi. Al 15’, lo stesso Viola pennella una punizione per la testa di un rigenerato Bonazzoli, il quale anticipa compagni ed avversari ed insacca alle spalle di Sicignano la palla del raddoppio reggino. La partita non ha un attimo di tregua, al 18’ l’arbitro indica ancora gli undici metri, ma stavolta il penalty, dopo il contatto Giosa-Sansone, è per i gialloblù: Lodi spiazza Puggioni, accorciando le distanze.

Mancano ancora 72 minuti più recupero alla fine, ma il risultato non cambierà più, anche perché nel finale Rizzato prima e Costa poi salveranno sulla linea due tentativi avversari, a Puggioni ormai battuto. Frosinone 1 Reggina 2, gli amaranto di Atzori espugnano il Matusa e continuano a sognare ad occhi aperti.

Di seguito, il tabellino della sfida.

SERIE B 2010-2011, 8^ giornata di andata (10/10/2010)

FROSINONE-REGGINA 1-2

Frosinone (4-3-1-2): Sicignano; Catacchini, Guidi, Terranova, Bocchetti; Grippo (8’ st Tavares), Bottone, Cariello (23’ st Di Tacchio); Lodi; Sansone ( 24’ st Basso), Di Carmine. In panchina: Frattali, Ben Djemia, Scarlato, Gucher. All.: Carboni

Reggina (3-5-2): Puggioni; Adejo, Giosa (12’ st Costa), Acerbi; Colombo (26’ pt Laverone), Rizzo, Viola, Missiroli, Rizzato; Campagnacci, Bonazzoli (40’ st Zizzari). In panchina: Marino, Barillà, Montiel, Sy. All.: Atzori.

Arbitro: Massa di Imperia.

Marcatori: 3’ pt rig. Viola (R), 15’ pt Bonazzoli (R), 18’ pt rig.Lodi (F).