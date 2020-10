1^ Categoria D, gli anticipi: per Ardore e Bianco vittoria e vetta della classifica

Ultime News

Sono tre gli anticipi andati in scena nel Girone D di Prima Categoria: si registrano le prime vittorie per Ardore e Bianco che occupano al momento la vetta della classifica; botta e risposta tra Catona e Rosarno. 1^ CATEGORIA...

Frenano le prime della classe nei ben 7 anticipi della 2^ giornata. Borgo bloccato dalla Bagnarese che strappa un pari prezioso, il Gioiosa fa 0-0 a Mammola contro il Vallata; sconfitta per il San Giorgio di misura in casa dello...

Alla vigilia del derby di Roccella contro la squadra amaranto, il San Luca ha ufficializzato un nuovo rinforzo per il proprio reparto difensivo. Dal Città di Sant’Agata arriva Marco Pezzati, classe ’93, cresciuto nel...

Dilettanti

“Grande novità in casa Vigor Lamezia. Il presidente Felice Saladini annuncia la nomina di Gabriele Martino nel ruolo di direttore generale. Martino sarà presentato ufficialmente in una conferenza stampa convocata per lunedì...