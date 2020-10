Under 17: la Reggina sospende il calciatore squalificato per 10 turni

“La Reggina comunica che, in seguito alla squalifica di dieci turni a I.P. rimediata durante la partita del campionato U17 tra il club amaranto e l’ACF Fiorentina, il calciatore è stato sospeso da ogni attività a tempo indeterminato.

Al termine della gara, il club amaranto rappresentato dal responsabile del settore giovanile Antonio Tempestilli, si è prontamente scusato con la società ACF Fiorentina per lo spiacevole episodio verificatosi. Il ragazzo, profondamente pentito per quanto accaduto, ha prodotto un video di scuse al calciatore dell’ACF Fiorentina, che è stato prontamente recapitato in forma privata. Il calciatore della Fiorentina ha ringraziato e accettato le scuse di I.P.”.

E’ quanto si legge in una nota ufficiale diramata dalla società della Reggina in relazione alla gara tra gli amaranto e la Fiorentina, valevole per il campionato under 17 e alla successiva maxi-squalifica di dieci turni stabilita dal Giudice sportivo per un calciatore amaranto.