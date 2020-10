SPECIALE ELEZIONI REGGIO CALABRIA, tutti gli eletti in Consiglio Comunale. Sabato la proclamazione

Klaus Davi non entra in consiglio comunale

Resta aperto il caso relativo a “Klaus Davi“, in un primo momento dato per eletto e adesso fuori dal Consiglio Comunale dopo il riconteggio per una minima percentuale. Ma la vicenda, a quanto trapela, non sembra finire qui poiché Davi ha già annunciato di voler approfondire la questione per poter eventualmente presentare ricorso avverso la sua esclusione.

Intanto è stata fissata per domani, sabato 10 ottobre alle ore 10, la proclamazione dei consiglieri comunali eletti a Reggio Calabria.

Di seguito l’elenco ufficiale, come da documento dell’ufficio centrale per l’elezione del sindaco e del consiglio.

Guido Rulli

Nicola Malaspina

Federico Milia

Antonino Caridi

Antonino Maiolino

Giuseppe De Biasi

Demetrio Marino

Massimo Ripepi

Saverio Anghelone

Angela Marcianò

Saverio Pazzano

Antonino Castorina

Rocco Albanese

Giuseppe Marino

Giuseppe Sera

Vincenzo Marra

Lucia Nucera

Paolo Brunetti

Deborah Novarro

Giovanni Muraca

Carmelo Romeo

Irene Calabrò

Demetrio Delfino

Filippo Quartuccio

Mario Cardia

Marcantonio Malara

Armando Neri

Giuseppe Giordano

Filippo Burrone

Carmelo Versace

Francesco Gangemi