Reggina, prove tattiche al Sant’Agata: squadra di nuovo in campo

I lavoro svolto dalla squadra amaranto nella giornata di oggi, così come riportato dall'ufficio stampa del club

Il campionato osserverà un turno di stop a causa degli impegni delle nazionali ma in casa Reggina non ci si ferma e si continua a lavorare sul campo in vista dei prossimi impegni. Tra circa una settimana ci sarà la trasferta di Chiavari e fino a qualche ora prima della vigilia, gli amaranto si alleneranno senza Plizzari, Delprato e Lafferty, tutti impegnati con le rispettive nazionali.

Lavoro di tattica nella giornata odierna per gli uomini di mister Toscano, almeno secondo quanto si evince dal report fornito dalla società (dal momento in cui il Sant’Agata, come ormai da qualche tempo, è blindato agli organi di informazione).

Di seguito, la nota del club circa la seduta di allenamento odierna:

Stamane la squadra si è ritrovata, agli ordini di mister Toscano e del suo staff, sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata. Esercizi di attivazione muscolare, prove di soluzioni tattiche e partitella finale a campo ridotto è stato il programma di oggi.

Per domani è prevista una seduta di allenamento mattutina.