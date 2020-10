Promozione B, programma e arbitri della 3^ giornata: ben 7 gli anticipi

Domenica si gioca solo Rombiolese-Archi; Borgo Grecanico e Gioiese in casa, trasferte per Gioiosa e San Giorgio

Un terzo turno di campionato quasi tutto al sabato nel Girone B di Promozione, evento assai raro che si verificherà in questo weekend. Domenica in programma solamente Rombiolese-Archi, per il resto tutti anticipi: delle tre squadre a punteggio pieno, solamente il Borgo Grecanico giocherà in casa, ospitando la Bagnarese; trasferte per il Gioiosa a Mammola e per il San Giorgio a Catanzaro. La Gioiese cercherà il riscatto ospitando il Parghelia.

PROMOZIONE GIRONE B – 3^ giornata (11/10/2020)

Borgo Gecanico Melitese-Bagnarese: Pasqua di Vibo Valentia (Nania-Luccisano) 10/10

Brancaleone-Melicucco: Violi di Taurianova (Varacalli-Panetta) 10/10

Gioiese-Parghelia: Longo di Locri (Borrelli-Bernaudo) 10/10

Ludos Ravagnese-Africo: Milone di Taurianova (Nicolosi-Larosa) 10/10

Monasterace-Filogaso: Gallella di Catanzaro (Bellini-Sabato) 10/10

Rombiolese-Archi: Ciacco di Cosenza (Renda-Rotundo)

Sporting Catanzaro Lido-San Giorgio: Frangella di Paola (Vommaro-Di Santo) 10/10

Vallata del Torbido-Gioiosa Jonica: Petrosino di Lamezia Terme (Critelli-Megna) 10/10