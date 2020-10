La partita era originariamente prevista per domenica al Lo Presti

A.S.D.GALLICO CATONA F.C. / VIGOR Lamezia

“LA Società A.S.D.Gallico Catona F.C. comunica che la gara in programma Domenica 11 Ottobre 2020 con calcio d’inizio fissato alle ore 15:30 presso lo Stadio N. Lo Presti di Gallico Sup valevole per la terza giornata di andata del campionato di Eccellenza è stata “RINVIATA” a mercoledì 11 Novembre 2020 con calcio d’inizio alle ore 14:30″.

Area Comunicazione

Asd Gallico Catona