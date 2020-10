Brancaleone, in difesa ufficializzato il ritorno di Nucera

Un prezioso rinforzo fa il suo ritorno al Brancaleone. Si tratta del difensore centrale Carmelo Nucera, reduce da due stagioni in Eccellenza con la maglia del Bocale (oggi Boca Nuova Melito).

Nucera, classe ’93, era già stato protagonista in maglia amaranto-azzurra proprio prima di approdare a Bocale; da dimenticare la prima annata biancorossa, saltata per intero a causa di un infortunio ai legamenti del ginocchio, con l’esordio in campionato avvenuto solo nei minuti finali dell’ultima giornata. Nella passata stagione invece il suo impiego è stato superiore, in particolare da dicembre in poi.

Cresciuto nella Reggina, nel corso della sua carriera Nucera ha collezionato esperienze importanti in categorie superiori: in Serie C con il Martina Franca e in Serie D con Castel Rigone e Todi.