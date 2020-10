Plizzari positivo al Covid, c’è anche il comunicato della Reggina

Il giovane portiere è asintomatico, ed al momento si trova in Islanda in attesa di essere trasferito in Italia per le apposite cure.

Adesso non ci sono più dubbi, Alessandro Plizzari è risultato positivo al Covid 19. La conferma è arrivata dalla Reggina, attraverso un comunicato ufficiale diramato poco fa. Gli altri “azzurrini” che hanno contratto il virus sono Carnesecchi, Gabbia e Bastoni.

Di seguito, la nota del club dello Stretto.

La Reggina 1914, informata dalla FIGC, comunica che il calciatore Alessandro Plizzari è risultato positivo al Covid-19.

Il calciatore, asintomatico, si trova attualmente in Islanda con la Nazionale Under 21 e presto sarà trasferito in totale sicurezza in una struttura in Italia.