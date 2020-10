1^ Categoria Girone D, programma e arbitri della 2^ giornata

Saranno tre gli anticipi per la seconda giornata del Girone D di Prima Categoria, campi protagonisti quelli di Ardore, Bianco e Catona. Domenica gli altri match, con San Gaetano e Deliese in casa, Cinquefrondese e Pro Pellaro in trasferta.

Deliese e San Gaetano ricevono Fortitudo e Palizzi, trasferte per Cinquefrondese e Pro Pellaro

