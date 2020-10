Serie D, Marina di Ragusa sconfitto a tavolino: cambia la classifica del Girone I

Ribaltato il punteggio del campo che aveva visto i ragusani vincenti per 1-0; il Licata vola in vetta alla classifica

Il Giudice Sportivo di Serie D ha ribaltato il punteggio sul campo riguardante il match tra Marina di Ragusa e Licata, gara della 1^ giornata vinta dai padroni di casa per 1-0. La squadra ospite aveva infatti inoltrato reclamo per l’impiego del calciatore Simone Schisciano che, come poi confermato dalla sentenza, non risultava più tesserato con la compagine ragusana dal 1° luglio scorso.

Di conseguenza è arrivato uno 0-3 in favore del Licata, nuova capolista del Girone I, unica squadra a punteggio pieno grazie al successo di domenica sul Roccella. Il Marina di Ragusa scivola invece in fondo al gruppo a quota zero.

La nuova classifica del Girone I

6 Licata

4 Acireale, Castrovillari, Dattilo, ACR Messina

3 Biancavilla, Città di Sant’Agata, FC Messina, Gelbison, Paternò, Rotonda, San Luca, S. Maria Cilento

1 Cittanovese*, Troina

0 Marina di Ragusa, Rende*, Roccella

*una partita in meno