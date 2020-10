Serie B, orari e programma dalla quarta alla settima giornata

Ultime News

“L’ASD Roccella 1935 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Chamberlain Sidibe (’00) per la stagione sportiva 2020-21. Nato ad Abidjan in Costa D’Avorio, muove i suoi primi passi...

Dilettanti

Saranno dieci gli anticipi di questo week end riguardanti il calcio nostrano, dei quali sette in Promozione B e quattro in Prima Categoria D. Nessun anticipo, dunque, in Eccellenza, mentre il girone “reggino” di...