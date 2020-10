Serie B, l’amaranto Daniele Liotti è “il personaggio della settimana”

Dopo la doppietta contro il Pescara riconoscimento "social" per Liotti

La Lega serie B ha scelto il calciatore della settimana, premiando un atleta della Reggina.

Sui profili social, infatti, la lega serie B ha decretato: “il personaggio della settimana è Daniele Liotti della Reggina 1914. Con la sua prima doppietta in carriera ha portato i primi 3 punti stagionali agli amaranto di Mimmo Toscano e segnato le sue prime marcature in #SerieBKT. Il terzino classe 1994 nelle ultime 2 stagioni ha vinto la Serie C, con il Pisa nel 2018/19 e con i calabresi l’anno scorso. Riuscirà a realizzare il terzo exploit di fila?