Serie B, Castori e il giudizio sul campionato: “Reggina, Monza e Vicenza hanno alzato il livello”

“Questo sarà un campionato strano ed equilibrato, con tante squadre forti. Monza, Reggina e Vicenza sono tre club importanti, hanno alzato il livello. Poi ci sono le retrocesse. Inoltre, il campionato durerà due mesi in meno, quindi sarà più duro perché gli impegni saranno compressi. Conteranno la rosa e il grado di condizione che ogni compagine riuscirà a mantenere”.

Così in una intervista al Corriere dello Sport, l’allenatore della Salernitana Fabrizio Castori, ex Reggina, commenta il campionato di serie B che dopo due giornate adesso vedrà un turno di sosta. Proprio nella prima giornata la Salernitana ha pareggiato in casa contro la Reggina all’Arechi, grazie al gol di Casasola che ha riacciuffato il vantaggio di Menez.