Ultime News

Lunga intervista concessa da Jeremy Menez alle pagine nazionali della Gazzetta dello Sport. Il passato, le esperienze di Roma, Milano e Parigi, aneddoti e considerazioni su questa stagione alla Reggina iniziata con due reti in...

Le Lega B ha pubblicato in data odierna i giorni e gli orari delle gare dalla quarta alla settima giornata di campionato. Di seguito il programma: 4ª GIORNATA: Reggina-Cosenza (martedì 20 ottobre ore 21) 5ª...

Dilettanti

07/10/2020 | A cura di Domenico Geria

COPPA ITALIA DILETTANTI – Girone 16, 3^ giornata Boca Nuova Melito Admo-Borgo Grecanico Melitese 2-0 Filippo Laface (allenatore Boca Nuova Melito Admo): “Il Borgo è primo in Promozione non per caso, è una gran...