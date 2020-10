Covid 19, positivi due calciatori del Monza

I calciatori in questione sono asintomatici, annullata l'amichevole tra i brianzoli ed il Chiasso.

L’emergenza Covid 19 continua ad interessare da vicino anche il mondo del calcio. Dopo il moltiplicarsi di casi in serie A, con annesse polemiche per quanto riguarda la mancata disputa di Juventus-Napoli, si registrano altre positività in serie cadetta.

Al termine della prima giornata era toccato alla Salernitana (un positivo per i granata), mentre oggi è il Monza a far registrare due nuovi casi. A comunicarlo, lo stesso club brianzolo.

“A.C. Monza comunica che dopo l’ultimo ciclo di tamponi eseguiti, sono stati riscontrati due casi di positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra. I due giocatori, completamente asintomatici, sono stati immediatamente posti in quarantena a domicilio, in ottemperanza alle normative sanitarie in vigore. Tutti gli altri tamponi eseguiti tra il gruppo squadra sono risultati negativi”.

A seguito di quanto comunicato, i biancorossi hanno deciso di annullare, di comune accordo con gli avversari, la partita amichevole con il Chiasso, in programma domani.