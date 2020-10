Dilettanti, il programma degli anticipi

Saranno dieci gli anticipi di questo week end riguardanti il calcio nostrano, dei quali sette in Promozione B e quattro in Prima Categoria D. Nessun anticipo, dunque, in Eccellenza, mentre il girone “reggino” di Promozione andrà in scena quasi completamente al sabato, visto che domenica è in programma soltanto Rombiolese-Archi.

Di seguito, l’elenco completo così come comunicato dall’ufficio stampa del Comitato Regionale Calabria.

PROMOZIONE B, ANTICIPI SABATO 10 OTTOBRE

Borgo Grecanico Melitese-Bagnarese

Brancaleone-Melicucco

Gioiese-Parghelia

Ludos Ravagnese-Africo

Monasterace-Filogaso

Sporting Catanzaro Lido-San Giorgio

Vallata del Torbido-Gioiosa Jonica

PRIMA CATEGORIA D, ANTICIPI SABATO 10 OTTOBRE

Ardore-Saint Michel

Bianco-Santa Cristina

Catona-Rosarno