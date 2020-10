Reggina, il report odierno: lavoro tattico per gli amaranto

Al centro sportivo Sant'Agata, squadra divisa in tre gruppi: tra infermeria e nazionali, cinque calciatori assenti.

Serie A e serie B a riposto per lasciare posto agli impegni delle varie nazionali, ma la Reggina continua a lavorare al centro sportivo Sant’Agata, in vista del ritorno in campo (appuntamento sabato 17 ottobre, sul campo della Virtus Entella).

Oltre ai calciatori ancora indisponibili (Rivas, Rolando e Charpentier), all’appello mancano quelli convocati in nazionale, ovvero Plizzari, Delprato e Lafferty.

Di seguito, il report odierno così come diramato da reggina1914.it.

Altra mattinata di allenamento presso il campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata. Dopo una fase di riscaldamento, la squadra è stata divisa in tre gruppi, svolgendo esercizi a tema con la palla. La seduta si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

Per la giornata di domani è prevista una seduta mattutina.