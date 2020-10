Reggina, classifica gol&assist: un poker di calciatori anima le vette

Sono quattro i giocatori amaranto, ad inaugurare la classifica stagionale relativa ai gol ed agli assist. Con due reti a testa, Jeremy Menez e Daniele Liotti comandano la classifica marcatori, mentre i passaggi vincenti sono stati firmati da Nicolò Bianchi (assist di testa per Liotti, nel secondo gol della Reggina ai danni del Pescara) e Lorenzo Crisetig (dai piedi dell’ex Inter, sempre contro il Pescara, è partito il pallone che ha spalancato a Menez le porte del 3-0).

Niente assist per Riccardo Faty, in occasione del gol realizzato da Menez a Salerno: dopo aver ricevuto il pallone dall’ex Lverkusen infatti, il numero 7 ha proseguito l’azione da solo, scartando un avversario per poi calciare a rete. Manca l’assist man anche in occasione del primo gol di Liotti contro il Pescara, visto che l’esterno sinistro ha insaccato nella porta sguarnita, dopo la parata di Fiorillo su Denis.

Né gol e né assist, ovviamente, per quanto riguarda Reggina-Teramo di Coppa, dal momento che il match è stato deciso dall’autorete del difensore teramano Piacentini.

REGGINA 2020/2021, CLASSIFICA MARCATORI

2: Jeremy Menez, Daniele Liotti.

REGGINA, 2020/2021, CLASSIFICA ASSIST-MAN

1: Nicolò Bianchi, Lorenzo Crisetig.