Serie B, calciomercato chiuso: ecco le probabili formazioni delle 20 squadre

Chiuso il calciomercato, in attesa della ripresa del campionato dopo la sosta del prossimo fine settimana per gli impegni delle nazionali, vediamo come potrebbero giocare le venti formazioni di serie B.

Le probabili formazioni delle 20 squadre di serie B:

ASCOLI(4-3-3): Leali; Pucino, Brosco, Corbo, Sarzi Puttini;, Cavion, Buchel, Kragl; Chiricò, Ninkovic, Pierini. All. Bertotto

BRESCIA (4-4-2): Joronen; Sabelli, Chancellor, Cistana, Martella; Spalek, Jagiello, Labojko, Ragusa; Donnarumma, Torregrossa. All. Lopez

CHIEVO (4-3-2-1): Semper; Mogos, Rigione, Leverbe, Renzetti; Viviani, Palmiero, Garritano; Giaccherini, Ciciretti; Djordjevic. All. Aglietti

CITTADELLA (4-4-2): Maniero; Ghiringhelli, Frare, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Proia, Donnarumma; Rosafio, Ogunseye. All. Venturato

COSENZA (3-4-3): Falcone; Schiavi, Idda, Ingrosso; Bittante, Bruccini, Sciaudone, Vera; Baez, Gliozzi, Carretta. All. Occhiuzzi

CREMONESE (4-3-1-2): Alfonso; Zortea, Bianchetti, Terranova, Crescenzi; Gaetano, Castagnetti, Valzania; Buonaiuto; Piccolo, Strizzolo. All. Bisoli

EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Nikolaou, Parisi; Zurkowski, Ricci, Haas; Moreo; Mancuso, La Mantia. All. Dionisi

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Kastanos, Beghetto; Novakovic, Ciano. All. Nesta

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Adjapong, Lucioni, Dermaku, Calderoni; Henderson, Tachtsidis, Majer; Mancosu; Stepinski (Falco), Coda. All. Corini

MONZA (4-3-1-2): Di Gregorio; Donati, Bettella, Paletta, Carlos Augusto; Colpani, Barberis, Barillà; Boateng; Gytkjaer, Maric. All. Brocchi

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bellanova, Antei, Bocchetti, Masciangelo; Omeonga, Valdifiori, Maistro; Galano, Asencio, Ceter. All. Oddo

PISA (4-4-2): Perilli; Birindelli, Varnier, Caracciolo, Lisi; Marin, De Vitis, Gucher; Siega; Marconi, Vido. All. D’Angelo

PORDENONE (4-3-1-2): Perisan; Berra, Vogliacco, Camporese, Falasco; Gavazzi, Calò, Misuraca; Tremolada; Diaw, Ciurria. All. Tesser

REGGIANA (3-5-2): Venturi; Ajeti, Rozzio, Martinelli;; Zampano, Varone, Rossi, Germoni, Radrezza; Kargbo, Mazzocchi. All. Alvini.

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Loiacono, Cionek, Rossi; Rolando, Crisetig, Bianchi, Liotti; Bellomo; Menez, Denis. All. Toscano

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Veseli, Gyomber, Aya; Casasola, Di Tacchio, Capezzi, Dziczek, Cicerelli; Djuric, Tutino. All. Castori

SPAL (3-5-2): Berisha; Salamon, Vicari, Dickmann; Missiroli, Sa. Esposito, Valoti, Brignola, D’Alessandro; Strefezza, Se. Esposito. All. Marino.

VENEZIA (4-3-1-2): Lezzerini; Mazzocchi, Ceccaroni, Modolo, Felicioli; Maleh, Taugourdeau, Fiordilino; Aramu; Capello, Forte. All. Zanetti

VICENZA (4-4-2): Perina; Bruscagin, Padella, Cappelletti, Beruatto; Nalini, Rigoni, Pontisso, Dalmonte; Longo, Jallow. All. Di Carlo

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Pellizzer, Costa; Mazzocco, Paolucci, Crimi; Morosini; De Luca, Brunori Sandri. All. Tedino